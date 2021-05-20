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Аварийную посадку в аэропорту Одессы совершил авиаланер МАУ. Фото: kiyavia.com

Аварийную посадку в Одессе совершил «Боинг» МАУ — детали

20 мая 2021, 16:47
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Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» совершил аварийную посадку в Одесском аэропорту.

В четверг, 20 мая, в 15.45 экипаж воздушного судна Boeing 737 с регистрационным номером UR-PSM задействовал аварийную сигнализацию автоответчика. Был отправлен код 7700, который говорит об аварии или другой внештатной ситуации на борту. Об этом сообщает одесское издание «Думская».

Отмечается, что у пассажирского самолета, который летел из турецкого Стамбула в Борисполь, в небе над Черным морем возникла техническая неисправность. СМИ пишет, что в одном из двигателей «Боинга» произошло резкое падение давления масла. В аэропорту из-за аварийной посадки объявили тревогу.

Скриншот: FlightAware

Скриншот: FlightAware

Скриншот: FlightAware

В Международном аэропорту «Одесса» впоследствии подтвердили факт аварийной посадки. На борту находились 106 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.


Напомним, самолет со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым 13 мая совершил аварийную посадку в Херсонской области. В регионе глава парламента посетил контрольные пункты въезда-выезда «Чонгар» и «Каланчак» на административной границе с временно оккупированной Российской Федерацией территории Крыма.

Источник: «Думская»

Источник: Ракурс


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