В Украине обновят оставшиеся с советских времен кодексы, фото: «БАГНЕТ НАЦІЇ»

https://racurs.ua/n154934-obnovyat-kodeksy-ostavshiesya-s-sovetskih-vremen-prinyat-zakon.html

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Верховная Рада на заседании сегодня, 20 мая, приняла за основу законопроект № 4284, который предусматривает десоветизацию украинского законодательства.

Речь идет о кодексах, принятых еще в Советском Союзе. Такими являются Кодекс законов о труде Украины и Жилищный кодекс УРСР.

Несмотря на то, что данные кодексы уже значительно устарели и требуют кардинальных перемен, авторы законопроекта предлагают несущественные изменения.

В частности, в КЗоТе предлагают заменить слова «трудящиеся» и «владельцы и уполномоченные ими органы» на «работники» и «работодатели» соответственно. Остальные изменения также касаются исключительно замене устаревших терминов.

Подобные изменения также коснутся и Жилищного кодекса. Теперь его название будет не Жилищный кодекс УРСР, а Жилищный кодекс Украины.

Также с Жилищного кодекса уберут упоминания Октябрьской революции, УРСР и СССР. Изменений по существу, которые позволили бы улучшить правоотношения в жилищной сфере, также не предвидится.