Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
В Украине обновят оставшиеся с советских времен кодексы, фото: «БАГНЕТ НАЦІЇ»

Обновят кодексы, оставшиеся с советских времен — принят закон

20 мая 2021, 16:31
999

Верховная Рада на заседании сегодня, 20 мая, приняла за основу законопроект № 4284, который предусматривает десоветизацию украинского законодательства.

Речь идет о кодексах, принятых еще в Советском Союзе. Такими являются Кодекс законов о труде Украины и Жилищный кодекс УРСР.

Несмотря на то, что данные кодексы уже значительно устарели и требуют кардинальных перемен, авторы законопроекта предлагают несущественные изменения.

В частности, в КЗоТе предлагают заменить слова «трудящиеся» и «владельцы и уполномоченные ими органы» на «работники» и «работодатели» соответственно. Остальные изменения также касаются исключительно замене устаревших терминов.


Подобные изменения также коснутся и Жилищного кодекса. Теперь его название будет не Жилищный кодекс УРСР, а Жилищный кодекс Украины.

Также с Жилищного кодекса уберут упоминания Октябрьской революции, УРСР и СССР. Изменений по существу, которые позволили бы улучшить правоотношения в жилищной сфере, также не предвидится.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров