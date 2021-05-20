В Україні оновлять кодекси, що залишилися з радянських часів, фото: «БАГНЕТ НАЦІЇ»

https://racurs.ua/ua/n154934-onovlyat-kodeksy-scho-zalyshylysya-z-radyanskyh-chasiv-pryynyato-zakon.html

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Верховна Рада на засіданні сьогодні, 20 травня, прийняла за основу законопроект № 4284, який передбачає дерадянизацію українського законодавства.

Йдеться про кодекси, прийняті ще в Радянському Союзі. Такими є Кодекс законів про працю України та Житловий кодекс УРСР.

Попри те, що ці кодекси вже значно застаріли і вимагають кардинальних змін, автори законопроекту пропонують несуттєві зміни.

Зокрема, в КЗпП пропонують замінити слова «трудящі» і «власники та уповноважені ними органи» на «працівники» та «роботодавці» відповідно. Решта змін також стосуються виключно заміні застарілих термінів.

Подібні зміни також торкнуться і Житлового кодексу. Тепер його назва буде не Житловий кодекс УРСР, а Житловий кодекс України.

Також з Житлового кодексу приберуть згадки Жовтневої революції, УРСР і СРСР. Зміни по суті, які дозволили б поліпшити правовідносини у житловій сфері, також не передбачаються.