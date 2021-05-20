Дірки в скафандрах російських космонавтів виявили на МКС. Фото: 3dnews.ru

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Російські космонавти на Міжнародній космічній станції одягнули діряві скафандри перед виходом у космос.

В одному скафандрі виявили невеликий витік води. Тепер костюм доведеться ремонтувати. Росіяни планували 2 червня вийти у відкритий космос, щоб підготувати модуль «Пірс» до розстикування від МКС перед приходом нового модуля «Наука». Один із скафандрів виявився зіпсованим. Про це повідомляє РІА «Новини» із посиланням переговорів екіпажу з Землею, трансльованих NASA.

Сьогодні, 20 травня, при перевірці одного з скафандрів «Орлан-МКС» знайшли невеликий витік води. Фахівець запропонував космонавтам підкласти рушники під скафандр, щоб вода не поширювалася по модулю «Пошук». Експерт також не виключив, що космонавтам доведеться закрити герметиком технологічний отвір на скафандрі.

Перед тим ще один російський космонавт при перевірці свого скафандра виявив витік в одній з рукавичок, її замінили на запасну. Загалом на МКС є два запасних скафандра попередньої модифікації — «Орлан-МК».

Нагадаємо, Міжнародна команда дослідників з США та Індії, які співпрацюють з NASA, раптом виявила на МКС чотири нових штами бактерій, що мешкають в різних місцях станції. Три види цих бактерій досі були невідомі науці.

Джерело: РІА «Новини»