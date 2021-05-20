Дыры в скафандрах российских космонавтов обнаружили на МКС. Фото: 3dnews.ru

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Ракурс

Российские космонавты на Международной космической станции надели дырявые скафандрыперед выходом в космос.

В одном скафандре обнаружили небольшую утечку воды. Теперь костюм придется ремонтировать. Россияне планировали 2 июня выйти в открытый космос, чтобы подготовить модуль «Пирс» к расстыковке от МКС перед приходом нового модуля «Наука». Один из скафандров оказался испорченным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA.

Сегодня, 20 мая, при проверке одного из скафандров «Орлан-МКС» нашли небольшую утечку воды. Специалист предложил космонавтам подложить полотенца под скафандр, чтобы вода не распространялась по модулю «Поиск». Эксперт также не исключил, что космонавтам придется закрыть герметиком технологическое отверстие на скафандре.

Перед тем еще один российский космонавт при проверке своего скафандра обнаружил утечку в одной из перчаток, ее заменили на запасную. Всего на МКС есть два запасных скафандра предыдущей модификации — «Орлан-МК».

Напомним, Международная команда исследователей из США и Индии, которые сотрудничают с NASA, вдруг обнаружила на МКС четыре новых штаммы бактерий, обитающих в разных местах станции. Три вида этих бактерий до сих пор были неизвестны науке.

Источник: РИА «Новости»