В Україні 21 травня переважатиме погода без опадів, фото:

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Погода в Україні 21 травня буде здебільшого без опадів, оскільки із заходу почне поширюватись вплив поля високого атмосферного тиску — антициклону з символічним іменем VESNA.

Хоча невеликі дощі та грози ще спостерігатимуться найближчої ночі та вранці у більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях, проте в денні години в Україні вже переважатиме погода без істотних опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 21 травня буде без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +9…+11°, вдень — 17−19°. Вітер північно-західний 5−10 м/с.

Погода у Львові буде хмарною з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі +4…+6° тепла, вдень — +17…+19°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде з дощами вдень та вночі, можливі грози. Термометри вночі покажуть +11…+13°, вдень — +17…+19°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі буде з дощем вночі та без істотних опадів вдень. Вночі температура повітря становитиме +9…+11°, вдень — +19…+21°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові також передбачає дощ вночі та відсутність істотних опадів вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря +10…+12° вночі та +21…+23° вдень. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 21 травня буде без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +5…+7°, вдень піднімуться до +18…+20°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 21 травня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.