Коли прийде літнє потепління — прогноз Укргідрометцентру

https://racurs.ua/ua/n154949-koly-pryyde-litnie-poteplinnya-prognoz-ukrgidrometcentru.html

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Коли в Україну прийде літнє потепління, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру. Тепліше у більшості областей стане з наступного тижня — вже з понеділка, 24 травня, стовпчик термометра показуватиме 27 °C і вище.

Розпогодиться в Україні також з наступного тижня — тоді припиняться зливи й грози. У понеділок, 24 травня, вночі у північних, центральних областях, в Карпатах та на Прикарпатті пройде невеликий короткочасний дощ, а на решті території буде без опадів. 25 травня синоптики прогнозують сонячну погоду.

Температура вночі 24−25 травня коливатиметься у межах 9−15°С, а вдень 24 травня підніметься до 19−24°С. У південних та східних областях стовпчик термометра прогріється до 22−27°С.

25 травня в Україні підвищення денної температури на 2−4°С, — додали синоптики.

Нагадаємо, погода 21 травня у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях буде дощовою, на решті території — без істотних опадів. Температура вдень становитиме 15−20°С.

На вихідних у суботу подекуди можливі невеликі дощі. 23 травня у західних та північних областях місцями пройдуть грози, на решті території буде без опадів.

Джерело: УНН.