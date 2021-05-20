“Паспорти вакцинації” України визнаватиме ЄС — деталі

https://racurs.ua/ua/n154948-pasporty-vakcynaciyi-ukrayiny-vyznavatyme-ies-detali.html

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«Паспорти вакцинації» України визнаватиме Європейський Союз, оскільки Київ тісно співпрацював з Єврокомісією (ЄК) для забезпечення їх взаємосумісності із європейськими сертифікатами вакцинації. Тому нині Київ та Брюссель дійшли політичної згоди щодо можливості взаємного визнання COVID-документів.

Весь процес розробки українських паспортів вакцинації здійснювався одразу з командою Європейської комісії, яка розробляла формат Європейського цифрового паспорту. Тобто, взаємосумісність — основа, яка закладалася в нашу роботу з першого дня. Політична домовленість є, є й технічні рішення як з нашого боку, так і від ЄК. Взаємне визнання — це буде такий швидкий технічний процес за необхідності, — заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка 20 травня перебуває у Брюсселі, пише «Укрінформ».

Політичне рішення, за словами члена уряду, стосується також визнання вакцин з третіх країн.

В нас вже повністю готова ІТ-інфраструктура, щоб видавати сертифікати, які відповідають стандартам ЄС, і це рішення вже фактично відновлює можливість для повноцінної руху наших громадян в межах Євросоюзу, — додала Стефанішина.

Віце-прем'єр очікує, що загальний процес вдасться завершити до кінця червня.

Нагадаємо, 20 травня Європейська комісія оголосила про досягнення угоди про запровадження цифрових COVID-сертифікатів на території ЄС. Це дозволить почати послаблення карантинних обмежень та відновити туризм. У так званих цифрових сертифікатах Брюсселя міститимуться дані щодо вакцинації, проведених тестів на коронавірус або про набутий імунітет після перенесеної хвороби.

Джерело: «Укрінформ»