«Паспорта вакцинации» Украины признает ЕС - детали

https://racurs.ua/n154948-pasporta-vakcinacii-ukrainy-priznaet-es-detali.html

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«Паспорта вакцинации» Украины признает Европейский Союз, поскольку Киев тесно сотрудничал с Еврокомиссией (ЕК) для обеспечения их совместимости с европейскими сертификатами вакцинации. Поэтому сейчас Киев и Брюссель достигли политического согласия о возможности взаимного признания COVID-документов.

Весь процесс разработки украинских паспортов вакцинации осуществлялся сразу с командой Европейской комиссии, которая разрабатывала формат Европейского цифрового паспорта. То есть, совместимость — основа, которая закладывалась в нашу работу с первого дня. Политическая договоренность есть, есть и технические решения как с нашей стороны, так и от ЕК. Взаимное признание — это будет такой быстрый технический процесс при необходимости, — заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 20 мая находится в Брюсселе, пишет «Укринформ».

Политическое решение, по словам члена правительства, касается также признания вакцин из третьих стран.

У нас уже полностью готова IТ-инфраструктура, чтобы выдавать сертификаты, которые соответствуют стандартам ЕС, и это решение уже фактически восстанавливает возможность для полноценного передвижения наших граждан в пределах Евросоюза, — добавила Стефанишина.

Вице-премьер ожидает, что общий процесс удастся завершить до конца июня.

Напомним, 20 мая Европейская комиссия объявила о достижении соглашения о введении цифровых COVID-сертификатов на территории ЕС. Это позволит начать ослабление карантина и восстановить туризм. В так называемых цифровых сертификатах Брюсселя будут содержаться данные о вакцинации, проведенных тестах на коронавирус или о приобретенном иммунитете после перенесенной болезни.

Источник: «Укринформ»