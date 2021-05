«Друзья» возвращаются - актеры эмоционально рассказали о воссоединении

«Друзья» возвращаются — исполнители главных ролей сериала Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт ЛеБлан и Мэттью Перри дали эксклюзивное интервью журналу People, в котором эмоционально рассказали о новом воссоединении.

Таким образом легендарные «друзья» анонсировали выход 27 мая специального эпизода популярного сериала впервые за 17 лет. В интервью актеры вспомнили забавные моменты во время съемок и отметили, что их экранная дружба переросла в реальную.

Мы думали: как же все это пережить и не расплакаться? — сказала Дженнифер Энистон.

Впоследствии Мэттью Перри очень эмоционально рассказывал о своей жизни и времени, проведенном на съемках сериала, который выходил в течение 10 лет — с 1994 по 2004 год.

Также стало известно, что Мэттью Перри (играл роль Чендлера Бинка) прихватил из квартиры Моники банку из-под печенья с циферблатом, чтобы подарить ее Лизе Кудроу. Мэтт ЛеБлан (Джои) взял рамку номерного знака с надписью «Я люблю друзей» и поместил ее на автомобиль Швиммера, который заметил это только спустя неделю. Сам Швиммер (Росс Геллер) «прихватил» из своего сериального кабинета в музее небольшой плакат с надписью «Профессор Геллер».

HBO опубликовал официальный трейлер нового эпизода на своем YouTube-канале. В нем шесть друзей идут вместе под мелодию легендарной для поклонников сериала песни I’ll Be There For You группы The Rembrandts.

Напомним, в свое время актеры объединились и все вместе договаривались о равном повышения гонораров. В итоге они получали по 1 млн долл. за эпизод.