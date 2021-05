“Друзі” повертаються — актори емоційно розповіли про возз’єднання

«Друзі» повертаються — виконавці головних ролей серіалу Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Девід Швіммер, Метт ЛеБлан і Меттью Перрі дали ексклюзивне інтерв’ю журналу People, в якому емоційно розповіли про нове возз'єднання.

Таким чином легендарні «друзі» анонсували вихід 27 травня спеціального епізоду популярного серіалу через 17 років. В інтерв’ю актори згадали про кумедні моменти під час зйомок і зазначили, що їхня екранна дружба переросла у реальну.

Ми думали: як же все це пережити і не розплакатися? — зауважила Дженніфер Еністон.

Згодом таки Меттью Перрі розчулився, емоційно розповідаючи про своє життя та час, проведений на зйомках серіалу, який виходив впродовж 10 років — з 1994 по 2004 рік.

Меттью Перрі (грав роль Чендлера Бінка) прихопив із квартири Моніки банку з-під печива з циферблатом, щоб подарувати її Лізі Кудроу. Метт ЛеБлан (Джої) взяв рамку номерного знака з написом «Я люблю друзів» і помістив її на машину Девіда Швіммера, який помітив це лише через тиждень. Сам Швіммер (Росс Геллер) «прихопив» зі свого серіального кабінету в музеї невеликий плакат з написом «Професор Геллер».

HBO опублікував офіційний трейлер нового епізоду на своєму YouTube-каналі. У ньому шестеро друзів йдуть разом під мелодію легендарної для прихильників серіалу пісні I’ll Be There For You гурту The Rembrandts.

Нагадаємо, свого часу актори об'єдналися і всі разом домовлялися про рівне підвищення гонорарів. У підсумку вони отримували по 1 млн дол. за епізод.