Евросоюз будет впускать вакцинированных туристов, но не всех. Фото: BBC

https://racurs.ua/n154938-evrosouz-budet-vpuskat-vakcinirovannyh-turistov-granicy-otkrout-ne-dlya-vseh.html

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Въезд на территорию стран-членов Европейского Союза разрешили туристам, которые сделали прививку от коронавируса препаратами, получившими одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Соответствующую рекомендацию принял Совет Евросоюза. Странам-членам ЕС рекомендуют отменить ограничение на несущественные поездки для путешественников из третьих стран, которые получили последнюю дозу вакцины, одобренной EMA, по крайней мере за 14 дней до прибытия. Учитываются препараты BioNtech и Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и китайский Sinopharm. Привитых российским «Спутником-V» в Европу не рекомендуют впускать. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Отмечается, что при отмене ограничений страны Евросоюза обязаны учитывать принцип взаимности в каждом случае. Это означает, что третья страна должна дать разрешение на въезд гражданам из стран Европейского Союза в ответ на одобрение поездок в европейские государства.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что все официально утвержденные вакцины от коронавируса работают против всех штаммов, включительно с тем, что распространяется в Индии.