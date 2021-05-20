Євросоюз впускатиме вакцинованих туристів, але не всіх. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n154938-ievrosouz-vpuskatyme-vakcynovanyh-turystiv-kordony-vidkryut-ne-dlya-vsih.html

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В’їзд на територію країн-членів Європейського Союзу дозволили туристам, які зробили щеплення від коронавірусу препаратами, що отримали схвалення Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА) або Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Відповідну рекомендацію прийняла Рада Євросоюзу. Країнам-членам ЄС рекомендують скасувати обмеження на несуттєві поїздки для мандрівників з третіх країн, які отримали останню рекомендовану дозу вакцини, схваленої EMA, принаймні за 14 днів до прибуття. Враховуються препарати BioNtech и Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson та китайський Sinopharm. Щеплених російським «Супутником-V» в Європу не рекомендують впускати. Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

Зазначається, що при скасуванні обмежень країни Євросоюзу зобов’язані враховувати принцип взаємності в кожному випадку. Це означає, що третя країна повинна дати дозвіл на в’їзд громадянам з країн Європейського Союзу у відповідь на схвалення поїздок в європейські держави.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що всі офіційно затверджені вакцини від коронавірусу працюють проти всіх штамів, включно з тим, що поширюється в Індії.