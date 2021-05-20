“Північний потік-2” стане поразкою дипломатії США — Кулеба

https://racurs.ua/ua/n154950-pivnichnyy-potik-2-stane-porazkou-dyplomatiyi-ssha-kuleba.html

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Реалізація «Північного потоку-2», російського геополітичного проекту з будівництва газогону до Німеччини в обхід України та Польщі, свідчитиме про поразку американської дипломатії. Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він допускає, що Вашингтон зараз перебуває у пошуках більш гнучких способів блокування проекту Кремля, аніж санкції. Водночас головний дипломат України заявив, що в цьому питанні варто «уникнути емоцій і поспішних оцінок». Про це Кулеба заявив в інтерв’ю «Радіо НВ».

Ми стурбовані тим, що відбулася ця зміна у санкційному режимі — і не лише ми… Це сигнал про те, що дійсно відносини з Німеччиною є фундаментально важливими для США. Але дуже не хочеться бачити, що вони є більш важливими, ніж відносини з іншими відданими друзями і партнерами США у Центральній Європі. Це не лише Україна — це Польща, Словаччина і низка інших країн, — вважає Кулеба.

Водночас у Білому домі 20 травня визнали, що зараз майже неможливо зупинити завершення будівництва російського газогону. Разом з тим, у Байдена запевняють, що політика Вашингтона щодо «Північного потоку-2» не змінилася.

Коли президент США приступив до обов’язків, 95% трубопроводу було побудовано, і ми продовжуємо говорити про те, що це погана ідея і нехороший план… Як можемо ми зупинити реалізований в іншій країні проект, закінчений на 95%? — заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу для ЗМІ.

Речниця Адміністрації Байдена нагадала про санкції США й «значні кроки» проти російського проекту.

Вони намагаються, як вони стверджують, зупинити цей проект — просто у менш конфліктний спосіб… Але якщо цей проект таки буде реалізований, то тоді виходить, — це буде поразка американської дипломатії, — підсумував Дмитро Кулеба.



Глава МЗС нагадав, що завершення будівництва «Північного потоку-2» створить економічні і безпекові виклики для України.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що у президента США Джо Байдена вирішили відмовитися від санкцій проти компанії-оператора «Північного потоку-2» — Nord Stream 2 AG і її проросійського очільника Матіаса Варніга. Натомість Держдепартамент США запропонував запровадити санкції лише проти чотирьох російських суден, задіяних у будівництві газогону. У Москві такі дії США назвали «позитивним сигналом». Київ звернувся з відкритим листом до США і країн Європи із закликом зберегти санкції проти «Північного потоку-2».