Київ запросив у США додаткову інформацію про постачання зброї та ракет

МЗС України запросило тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля для розмови про військову допомогу та оборонну співпрацю.

Дипломата прийняла заступниця міністра Сибіги — Мар’яна Беца. Вона, зокрема, наголосила, що «будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру».

Тим часом у Міноборони повідомили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги від США.

Відомство запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей.

Пентагон призупинив поставки деяких ракет для ППО та інших високоточних боєприпасів до України, повідомило Politico.

Як пише видання з посиланням на обізнаних осіб, рішення було прийнято за ініціативою керівника політичного відділу Пентагону Елбріджа Колбі після перегляду запасів боєприпасів міноборони США, який викликав занепокоєння з приводу того, що загальна кількість артилерійських снарядів, ракет протиповітряної оборони та високоточних боєприпасів зменшується.

Початкове рішення про призупинення частини допомоги, обіцяної адміністрацією Байдена, було прийнято на початку червня, але вступає в силу лише зараз.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі фактично підтвердила призупинення поставок, пояснивши, що це рішення «було прийнято з метою поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду міністерством оборони військової підтримки та допомоги, яку наша країна надає іншим країнам світу. Сила Збройних сил США залишається беззаперечною — запитайте Іран».

Серед виведених засобів — ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, високоточні артилерійські снаряди для 155 мм гаубиць, ракети Hellfire, AIM та інші, які Україна запускає з винищувачів F-16 і безпілотників, десятки ракет класу «земля-повітря» Stinger.