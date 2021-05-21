Суд рассматривает апелляцию на домашний арест Медведчука, фото — ОПЗЖ

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Ракурс

Заседание по делу Виктора Медведчука проводит Киевский апелляционный суд 21 мая.

Фемида рассмотрит апелляционные жалобы в уголовном производстве в отношении народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которому 13 мая Печерский райсуд назначил круглосуточный домашний арест.

Как сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда, в коллегии судей, которая будет рассматривать апелляционные жалобы, — Валерий Лашевич, Татьяна Росико, Николай Ященко.

Генпрокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписала уведомление о подозрении двум депутатам — Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку — в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Следствие считает, что Медведчук, среди прочего, договаривался с государством-агрессором перерегистрации месторождения «Глубокая» в Черном море в 75 км от Феодосии с целью добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины. Также Медведчуку инкриминируют передачу агрессору секретной информации о военном подразделение ВСУ.

Полиция вечером 13 мая надела электронный браслет на Медведчука. 18 мая адвокаты подали апелляцию на решение Фемиды. В Офисе генпрокурора продолжают настаивать на мере пресечения для Медведчука в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 300 млн грн.