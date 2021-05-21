Хто призначатиме директора НАБУ, визначила Рада

https://racurs.ua/ua/n154969-hto-pryznachatyme-dyrektora-nabu-vyznachyla-rada.html

Ракурс

Верховна Рада ухвалила з основу законопроект, який передбачає внесення змін до законодавства щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції. Законопроект № 5459−1 21 травня підтримали 288 народних депутатів.

Згідно з документом, НАБУ стане центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Окрім цього, Кабмін не зможе втручатися в роботу бюро. Разом з тим уряд призначатиме, а також у визначених законом випадках звільнятиме, директора НАБУ за результатами конкурсу, який проводитиме комісія з шістьох осіб.

Директор НАБУ, який працює, виконуватиме повноваження до призначення нового за встановленою цим законом процедурою.

Залучення Кабміну до складу конкурсної комісії замість РНБО, як це пропонувалося в попередньому варіанті документа, нівелює можливість впливу президента на обрання очільника НАБУ, — зазначають правозахисники.



Проте вони вказують на ризики, які потребують доопрацювання: дострокове звільнення чинного директора НАБУ та подання на розгляд уряду одразу двох кандидатів на цю посаду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що попередній законопроект про НАБУ, внесений Кабміном, передбачав звільнення чинного голови НАБУ.