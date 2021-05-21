Сніг знову вкрив Карпати

https://racurs.ua/ua/n154970-snig-znovu-vkryv-karpaty-foto.html

Ракурс

Сніг знову вкрив Карпати — засніжене високогір’я українських Карпат 21 травня показали рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста. Температура на горі Піп Іван у п’ятницю вранці опустилася нижче нуля.

Станом на 7.15 21 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер північний та північно-західній 5−6 м/с. Температура повітря -1°С, — йдеться у Фейсбук-повідомленні рятувальників.

Останні новини про те, що на горі падає сніг були три дні тому. Водночас начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак оприлюднив фото неймовірних засніжених краєвидів Карпат. На Чорногорі — найвищому гірському масиві українських Карпат, — у другій половині травня досі лежить сніг. Головний хребет масиву простягається на довжину близько 40 км між долинами річок Чорної Тиси на заході і Чорного Черемоша на сході.