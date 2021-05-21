Ищут ранее переданные силовикам документы — Кличко об обысках в Киеве

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Виталий Кличко снова пожаловался на давление силовиков. Мэр Киева считает, что цель проверок и обысков на коммунальных предприятиях столицы — дискредитировать власть столицы.

В частности, он сетует на то, что силовики ищут документы, которые ранее власти Киева уже им передала. Эти отчеты касаются нарушений, обнаруженных аудиторами коммунальных предприятий столицы.

На брифинге Кличко 21 мая сказал, что 20 мая прокуратура и налоговая полиция пришли в КП «Киевтеплоэнерго». А утром следственные действия прошли в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

Структурные подразделения предоставляют всю документацию. Даже ту, что не касается производств, по которым приходят правоохранители. Такие массовые внезапные облавы и постановочные акции — это, еще раз подчеркну, манипуляции для дискредитации городской власти, — заявил мэр.

Он сетует на то, что «уже две недели ключевые коммунальные предприятия и подразделения города не могут нормально работать», поскольку там с утра до ночи ищут документы, которые «мы сами передали правоохранителям по поводу ранее обнаруженных нами финансовых нарушений».

Кличко повторно попросил правоохранительные органы предоставить отчет о статусе дел, по которым КГГА передавала документы по результатам аудитов.

Власти Киева с 2015 года совершили 385 проверок и передали правоохранителям материалы по 316 объектам аудита.

Почему несколько лет ждали, а теперь реагируют на результаты наших проверок ?! Только руки дошли или надо срочно заляпать Кличко и столичную власть? — сказал Кличко на брифинге.

Мэр Киеве 20 мая прокомментировал ответ президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции по поводу обысков в окружении мэра. Ранее глава государства посетовал, что Кличко «постоянно звонит, приходит без записи, даже если у меня нет времени».