Кличко ответил на упреки в обивание порогов Банковой

https://racurs.ua/n154940-klichko-otvetil-na-upreki-v-obivanie-porogov-bankovoy.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, 20 мая прокомментировал ответ президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции на вопрос об обысках в окружении мэра. Ранее глава государства посетовал, что Кличко «постоянно звонит, приходит без записи, даже если у меня нет времени».

Может, меня с кем-то перепутали? Потому что мне есть чем заниматься. Перед тем, как прийти, даже к друзьям, я всегда звоню и спрашиваю, когда им удобно встретиться. Тем более, не в моих правилах ходить, обивать пороги кабинетов, — отметил Кличко.

Он добавил, что звонил в приемную к главе государства и писал президенту для встречи по рабочим вопросам.

Встреча за последние полгода так и не состоялась. А когда нет коммуникации, — это разве эффективная работа и сотрудничество?, — спросил мэр столицы.

Кроме этого, Кличко назвал себя воспитанным человеком, который не ходит обивать пороги высоких кабинетов.

Также меня удивили обвинения, мол, «не надо воровать из бюджета»… Я уже комментировал эти срежиссированные обыски и массовые облавы… Это — манипуляции и дискредитация городской власти! Когда ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, — о финансовых нарушениях, которые обнаружили мы сами, — отметил Кличко.

Мэр Киева выразил мнение, что Зеленскому предоставляют «какую-то искаженную информацию» и напомнил, что все факты злоупотреблений должны быть доказаны в законном порядке.

Напомним, что с 11 мая правоохранители обыскивают офисы нескольких коммунальных предприятий Киева. Это якобы было связано с откатами и вымогательством в структурах Киевской городской государственной администрации (в столичной прокуратуре говорят об убытках на 43 млн грн). 12 мая обыскали дом и квартиру бывшей жены Артура Палатного — председателя исполкома партии УДАР. Эти обыски Виталий Кличко называет попыткой давления на киевскую власть.