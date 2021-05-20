Кличко відповів Зеленському щодо оббивання порогів чиновників

https://racurs.ua/ua/n154940-klychko-vidpoviv-zelenskomu-schodo-obbyvannya-porogiv-chynovnykiv.html

Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва, 20 травня прокоментував відповідь президента Володимира Зеленського під час прес-конференції щодо обшуків в оточенні міського голови. Раніше глава держави поскаржився, що Кличко «постійно телефонує, приходить без запису, навіть коли у мене немає часу».

Може, мене з кимось переплутали? Бо мені є чим займатись. Перед тим, як прийти, навіть до друзів, я завжди зателефоную і запитую, коли їм зручно зустрітися. Тим більше, не в моїх правилах ходити, оббивати пороги кабінетів, — зауважив Кличко у Телеграм.

Він додав, що телефонував у приймальню до глави держави й писав президенту задля зустрічі з робочих питань.

Зустріч за останніх півроку так і не відбулася. А коли немає комунікації, — це хіба про ефективну роботу і співпрацю?, — запитав мер столиці.

Окрім цього, Кличко назвав себе вихованою людиною, яка не ходить оббивати пороги високих кабінетів.

Також мене здивували звинувачення, мовляв, «не треба красти із бюджету»… Я вже коментував ці зрежисовані обшуки і масові облави… Це — маніпуляції і дискредитація міської влади! Коли шукають документи, які ми самі передавали правоохоронцям, — про фінансові порушення, які виявили ми самі, — зазначив Кличко.

Міський голова Києва висловив думку, що Зеленському надають «якусь викривлену інформацію» й нагадав, що всі факти зловживань мають бути доведені в законному порядку.

Нагадаємо, що з 11 травня правоохоронці обшукують офіси кількох комунальних підприємств Києва. Це нібито пов’язано з «відкатами» і здирництвом у структурах Київської міської державної адміністрації (у столичній прокуратурі кажуть про збитки на 43 млн грн). 12 травня обшукали будинок і квартиру колишньої дружини Артура Палатного — голови виконкому партії УДАР. Ці обшуки Віталій Кличко називає спробою тиску на київську владу.