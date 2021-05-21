«Укравтодор» перекроет две стратегические трассы возле Киева

«Укравтодор» перекроет две стратегические трассы. Фото: Укравтодор

https://racurs.ua/n154975-ukravtodor-perekroet-dve-strategicheskie-trassy-vozle-kieva.html

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Временно перекроют участки дорог М-05 и М-06 в Киевской области.

На двух международных трассах, где строятся транспортные развязки — М-05 Киев-Одесса и М-06 Киев-Чоп, будут частично временно закрыты полосы для движения автотранспорта. Строителям надо использовать тяжелую строительную технику: краны, экскаваторы, буровую установку. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба «Укравтодора».

Дорожники отмечают, что с 6.00 25 мая по 17.00 1 июня закрыть левый проезд в направлении Киева на трассе М-06 Киев-Чоп 21+767 км (Стоянка). Машины будут пропускать одной полосой в обоих направлениях по правой части дороги — в направлении Львова.

Также будет перекрыт участок трассы М-05 Киев-Одесса возле села Чабаны. Движение в направлении Одессы закроют с 6.00 25 мая по 17.00 1 июня. Движение автотранспорта будет осуществляться одной полосой по левой части в направлении Киева.

В «Укравтодоре» отметили, на период ограничения движения подрядчики установят предупредительные временные знаки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал водителям уже в этом году отремонтировать и реконструировать 4,5 тыс. км государственных дорог и 2 тыс. км местных.