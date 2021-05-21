Дії ВВС щодо обману принцеси Діани шокували Британію

https://racurs.ua/ua/n154961-diyi-vvs-schodo-obmanu-pryncesy-dianu-shokuvaly-brytaniu.html

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ВВС обманом втягнуло принцесу Діану в скандальне інтерв’ю, в якому вона розповіла кореспонденту видання Мартіну Баширу про зраду принца Чарльза, — до такого висновку дійшло незалежне розслідування на чолі з екс-суддею Верховного суду Британії лордом Дайсоном.

Мартін Башир обманом за допомогою підроблених документів спонукав Діану піти на інтерв’ю. Згодом журналіст брехав про це керівництву, яке пізніше намагалася це приховати.

Принцеса Діана розповіла, що її шлюб з принцом Чарльзом зазнав краху, вони не живуть разом, він зраджує їй, а вона — йому.

У тому шлюбі нас було троє, — Діана згадала про Каміллу Паркер-Боулз, з якою у принца Чарльза були стосунки (зараз вони одружені).

Принцеса Діана говорила про приступи булімії, відчай і депресію. Також вона висловила сумнів у здатності Чарльза були хорошим королем. Це інтерв’ю стало одним із найрейтинговіших в історії британського телебачення і призвело до розлучення Діани і Чарльза впродовж місяця (на цьому наполягла королева Єлизавета).

Брат Діани Чарльз Спенсер заявив, що кореспондент ВВС обманом змусив його сестру розповісти подробиці свого особистого життя. Він нібито показав йому фальшиві виписки банківських рахунків, з яких випливало: люди з найближчого оточення Діани діляться відомостями про її життя з таблоїдами та отримують за це гроші. Згодом Мартін Башир зізнався, що ці виписки зробив графічний дизайнер, який працював на BBC. Окрім цього, Башир збрехав Діані, вигадавши серію історій про королівську родину, які переконали принцесу в змові проти неї. За словами графа, метою цієї брехні було домогтися згоди принцеси Діани на інтерв’ю.

Критики видання BBC запитують, чому медіа швидко зняла обвинувачення з Башира, довіряючи його версії подій, а не брата принцеси Діани графа Спенсера та чи приховувало ВВС інформацію про інтерв’ю задля уникнення потенційної ганьби через викриття.

Нагадаємо, торік граф Спенсер звинуватив Мартіна Башира в отриманні інтерв’ю нечесним шляхом. У відповідь корпорація вирішила провести нове внутрішнє розслідування. Незалежне розслідування на чолі з колишнім суддею Дайсоном дійшло висновку, що відоме інтерв’ю отримали за допомогою підроблених документів, сам журналіст брехав про це керівництву, а воно пізніше вважало за краще залишити ситуацію без наслідків.