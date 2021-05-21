Действия ВВС по обману принцессы Дианы шокировали Британию

https://racurs.ua/n154961-deystviya-vvs-po-obmanu-princessy-diany-shokirovali-britaniu.html

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ВВС обманом втянула принцессу Диану в скандальное интервью, в котором она рассказала корреспонденту ВВС Мартину Баширу об измене принца Чарльза, — к такому выводу пришло независимое расследование во главе с экс-судьей Верховного суда Великобритании лордом Дайсоном.

Мартин Башир обманом с помощью поддельных документов побудил Диану дать интервью. Впоследствии журналист врал об этом руководству, которое позже пыталась это скрыть.

Тогда принцесса Диана рассказала, что ее брак с принцем Чарльзом рухнул, они не живут вместе, он изменяет ей, а она — ему.

В том браке нас было трое, — Диана вспомнила о Камилле Паркер-Боулз, с которой у принца Чарльза были отношения (сейчас они женаты).

Принцесса Диана говорила о приступах булимии, отчаянии и депрессии. Также она выразила сомнение в способности Чарльза были хорошим королем. Это интервью стало одним из самых рейтинговых в истории британского телевидения и привело к разводу Дианы и Чарльза в течение месяца (на этом настояла королева Елизавета).

Брат Дианы Чарльз Спенсер заявил, что корреспондент ВВС обманом заставил его сестру рассказать подробности своей личной жизни. Он якобы показал ему фальшивые выписки банковских счетов, из которых следовало: люди из ближайшего окружения Дианы делятся сведениями о ее жизни с таблоидами и получают за это деньги. Впоследствии Мартин Башир признался, что эти выписки сделал графический дизайнер, работавший на BBC. Кроме этого, Башир солгал Диане, придумав серию историй о королевской семье, которые убедили принцессу в заговоре против нее. По словам графа, целью этой лжи было добиться согласия принцессы Дианы на интервью.

Критики BBC спрашивают, почему медиа быстро сняло обвинения с Башира, доверяя его версии событий, а не брата принцессы Дианы графа Спенсера и скрывало ли ВВС информацию об интервью во избежание потенциального позора после разоблачения.

Напомним, в прошлом году граф Спенсер обвинил Мартина Башира в получении интервью нечестным путем. В ответ корпорация решила провести новое расследование. Независимое расследование во главе с бывшим судьей Дайсоном пришло к выводу, что интервью получили с помощью поддельных документов, сам журналист врал об этом руководству, а оно позднее предпочло оставить ситуацию без последствий.