Скандал с косовороткой прокомментировали в офисе Зеленского

https://racurs.ua/n154960-skandal-s-kosovorotkoy-prokommentirovali-v-ofise-zelenskogo.html

Ракурс

Необычный образ президентской четы в День вышиванки удивил украинцев и разделил их в отношении к праздничной одежде Владимира и Елены Зеленских.

На Банковой считают, что критика президента из-за фотографии в вышиванке является немотивированной, а ее сходство с косовороткой обусловлено ​​культурными особенностями. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в интервью изданию «Обозреватель».

По словам чиновника, национальные рубашки главы государства и его жены разрабатывал дизайнер Артем Климчук, который решил взять за основу «национальный костюм днепропетровского региона».

Украинская вышиванка — это не один какой-то образ, не один узор, не одна модель. Бывают техники вышивки, варианты кроя. Это различные региональные особенности и современные их интерпретации, — рассказал Подоляк.

Он пояснил, что боковой вырез был популярен на востоке Украины в XIX веке, но потерял свою актуальность в Советском Союзе.

Мы стилизовали немного узоры, вышили их крестиком, переосмыслили дизайн и осовременили вышиванку, — сказал советник Зеленского.

Напомним, что 21 мая в Украине отмечали День вышиванки. Считается, что с помощью этого неофициального праздника жители страны подчеркивают свое уважительное отношение к национальным традициям. Зеленский поздравил граждан с праздником, надев вышиванку, которую часть граждан считают русской косовороткой. Соответствующие фото Зеленский опубликовали в своих соцсетях.

Пользователи обратили внимание на покрой одежды и раскритиковали президента за популяризацию русской культуры.

Источник: «Обозреватель»