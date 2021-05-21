Израиль и ХАМАС договорились о режиме прекращения огня. Фото: news.ru

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Соглашение о введении режима прекращения огня приняли Израиль и движение ХАМАС.

Договоренность вступила в силу в 2.00 ночи по Киеву в ночь на пятницу, 21 мая. По состоянию на утро пятницы договоренностей придерживаются обе стороны. Израильская и палестинская стороны заявили о своей победе и готовности к новым боевым действиям. Об этом сообщает издание newsru.co.il.

По словам израильского министра обороны Бени Ганца, Израиль достиг беспрецедентных по масштабам, точности и стратегическим значением успехов в борьбе с радикальным движением в Газе. Военный пообещал в случае необходимости атаковать палестинцев.

А представитель палестинского радикального движения ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией, Тахер Ан-Ноно заявил, что движение намерено соблюдать перемирие. Он подчеркнул, что режим тишины будет действовать, если его будет соблюдать израильская сторона. При этом палестинцы тоже заговорили о готовности возобновить боевые действия.

Между тем Египет, выступавший в роли посредника на переговорах, планирует направить наблюдателей за соблюдением договоренностей о прекращении огня в Тель-Авив и сектор Газа.

Напомним, с 10 мая из сектора Газа обстреляли территорию Израиля, а израильтяне ответили огнем в ответ. С тех пор между Израилем и сектором Газы продолжаются активные боевые действия.

Источник: newsru.co.il