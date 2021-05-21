Рада заслушает Шмыгаля и попытается изменить статус НАБУ

https://racurs.ua/n154958-rada-zaslushaet-shmygalya-i-popytaetsya-izmenit-status-nabu-translyaciya.html

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Нардепы собрались 21 мая на пленарное заседание. Оно начнется часом вопросов к правительству по поводу состояния выполнения постановления парламента о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни и защиты всех систем жизнедеятельности страны.

Кроме того, в первом чтении народные депутаты планируют рассмотреть законопроекты о статусе Национального антикоррупционного бюро Украины — № 5459, 5459−1, 5459−2, 5459−3.

Народные депутаты предлагают привести в соответствие с Конституцией Украины закон «О Национальном антикоррупционном бюро Украины». Соответствующий законопроект № 5459 зарегистрирован в Верховной Раде 30 апреля.

Авторами законопроекта указаны народные депутаты фракции «Слуга народа».

Законопроект предлагает изменить статус НАБУ и сделать его центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Сегодня НАБУ является государственным правоохранительным органом. При этом оговаривается, что требования Кабинета министров по формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на Антикоррупционное бюро.

Авторы законопроекта предлагают убрать норму, согласно которой НАБУ создает президент.

Согласно предлагаемым изменениям, Кабмин координирует работу НАБУ в пределах и в порядке, установленных настоящим законом, но положение о НАБУ правительство не утверждает. В законопроекте отмечается, что акты НАБУ не могут быть отменены полностью или в отдельной части Кабмином.

20 мая Верховная Рада согласовала «банковский» законопроект для получения транша Международного валютного фонда. Киев ранее обещал МВФ обеспечить соответствие системы банковского надзора передовым практикам, котороое предусматривает предоставление Нацбанку правовых полномочий по калибровке требований к капиталу и ликвидности банков.