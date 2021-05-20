Рада поддержала «банковский» законопроект из кейса МВФ

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Верховная Рада согласовала «банковский» законопроект, необходимый для получения транша Международного валютного фонда (МВФ). Речь идет о проекте закона № 4367 о совершенствовании вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы, который за основу во время внеочередного заседания 20 мая поддержали 258 нардепов.

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Согласно тексту меморандума о сотрудничестве, принятие законопроекта является важным условием в рамках программы финансирования stand-by МВФ. Киев обещал МВФ обеспечить соответствие системы банковского надзора передовым практикам, что предусматривает предоставление Нацбанку правовых полномочий по калибровке требований к капиталу и ликвидности банков.

По словам одного из инициаторов законопроекта, нардепа-«слуги» Даниила Гетманцева, Украина должна привести законодательство в соответствие с нормами Евросоюза.

Законопроект предусматривает введение современных международных инструментов надзора, в частности регулятору разрешат:

требовать изменения персонального состава совета и/или правления банка, если текущий состав этих органов не способен обеспечивать эффективное управление и контроль;



устанавливать для банка индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности его деятельности.

Напомним, ранее представитель МВФ Джерри Райс заявил, что пока Фонд остается в состоянии переговоров с Киевом, но ждет большего прогресса. Украина ожидает получить до сентября транш объемом 2 млрд долл. С июня 2020 года сотрудничество с МВФ стоит на паузе.