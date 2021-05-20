Рада погодила “банківський” законопроект задля траншу МВФ

https://racurs.ua/ua/n154944-rada-pogodyla-bankivskyy-zakonoproekt-zadlya-transhu-mvf.html

Ракурс

Верховна Рада погодила «банківський» законопроект задля отримання траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Йдеться про проект закону № 4367 щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи, який за основу під час позачергового засідання 20 травня підтримали 258 нардепів.

Про це повідомляє прес-служба українського парламенту.

Згідно з текстом меморандуму про співпрацю, ухвалення законопроекту є важливою умовою в рамках програми фінансування stand-by МВФ. Київ раніше обіцяв МВФ забезпечити відповідність системи банківського нагляду передовим практикам, що передбачає надання Нацбанку правових повноважень щодо калібрування вимог до капіталу та ліквідності банків.

За словами одного із ініціаторів законопроекту, нардепа-«слуги» Данила Гетманцева, Україна повинна привести законодавство у відповідність до норм Євросоюзу.

Законопроект передбачає запровадження сучасних міжнародних інструментів нагляду, зокрема регулятор матиме право:

вимагати зміни персонального складу ради та/або правління банку, якщо поточний склад цих органів не здатний забезпечувати ефективне управління та контроль;



встановлювати банку індивідуальний розмір економічних нормативів залежно від ризиковості його діяльності.

Нагадаємо, раніше представник МВФ Джеррі Райс заявив, що наразі Фонд залишається у стані переговорів з Києвом, але чекає більшого прогресу. Україна очікує отримати до вересня транш обсягом 2 млрд дол. З червня 2020 року триває пауза в отриманні траншів від МВФ.