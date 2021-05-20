За смерть Марадони судять сімох медиків

https://racurs.ua/ua/n154943-za-smert-maradony-sudyat-simoh-medykiv.html

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За смерть Дієго Марадони судять сімох медиків з Аргентини — Генеральна прокуратура міста Сан-Ісідро пред’явила їм обвинувачення в ненавмисному вбивстві («заподіянні смерті з непрямим умислом») колишнього футболіста збірної Аргентини.

На лаві підсудних опинилися медбрат, медсестра, координатор медсестер, лікар, психолог, психіатр і нейрохірург. Їм загрожує від восьми до 25 років тюремного ув’язнення. За думку сторони обвинувачення, бригада, яка працювала з Марадоною, діяла неадекватно і залишила стан здоров’я пацієнта на розсуд долі, пише видання Marca з посиланням на звіт Генпрокуратури.

На час суду медикам заборонили покидати Аргентину. Смерть Марадони настала 25 листопада 2020 року у віці 60 років. Причиною смерті легендарного футболіста став гострий набряк легенів внаслідок серцевої недостатності. Згодом правоохоронці запідозрили в халатності особистого лікаря Марадони, а також медсестру, яка чергувала в будинку футболіста в день його смерті.

Проведена після розтину токсикологічна експертиза не виявила в організмі зірки футболу слідів алкоголю або наркотиків. У досліджених криміналістами сечі і крові Марадони були виявлені лише психотропні препарати.

Нагадаємо, наприкінці березня в столиці Аргентини Буенос-Айресі пройшли акції протесту, учасники яких вимагали розслідування загибелі Марадони. Деякі прихильники футболіста переконані, що Марадону убили.

За повідомленням медиків, Марадона помер в період з 4.00 до 6.00 25 листопада 2020 року під час сну. Однак ця інформація суперечить діям лікарів, які прибули на виклик, і показам свідків. Лікар, який першим приїхав до Марадони, констатував смерть о 13.15, до цього його намагалися реанімувати 45 хв.