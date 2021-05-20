В смерти Марадоны обвинили семь медиков

https://racurs.ua/n154943-v-smerti-maradony-obvinili-sem-medikov.html

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В смерти Марадоны обвинили семь медиков из Аргентины — Генеральная прокуратура города Сан-Исидро предъявила им обвинения в непредумышленном убийстве («причинении смерти с косвенным умыслом») бывшего футболиста сборной Аргентины.

На скамье подсудимых оказались медбрат, медсестра, координатор медсестер, врач, психолог, психиатр и нейрохирург. Им грозит от восьми до 25 лет тюремного заключения. По мнению стороны обвинения, бригада, которая работала с Марадоной, действовала неадекватно и безрассудно, пишет издание Marca со ссылкой на отчет Генпрокуратуры.

На время суда медикам запретили покидать Аргентину. Смерть Марадоны наступила 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти легендарного футболиста стал острый отек легких вследствие сердечной недостаточности. Впоследствии правоохранители заподозрили в халатности личного врача Марадоны, а также медсестру, которая дежурила в доме футболиста в день его смерти.

Проведенная после вскрытия токсикологическая экспертиза не обнаружила в организме звезды футбола следов алкоголя или наркотиков. В исследованных криминалистами моче и крови Марадоны были обнаружены только психотропные препараты.

Напомним, в конце марта в столице Аргентины Буэнос-Айресе прошли акции протеста, участники которых требовали расследования гибели Марадоны. Некоторые сторонники футболиста убеждены, что Марадону убили.

По сообщению медиков, Марадона умер в период с 4.00 до 6.00 25 ноября 2020 года во время сна. Однако эта информация противоречит действиям врачей, которые прибыли на вызов, и показаниям свидетелей. Врач, который первым приехал к Марадоне, констатировал смерть в 13.15, до этого его пытались реанимировать 45 мин.