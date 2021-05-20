Военные командиры ответят за преступления своих подчиненных

https://racurs.ua/n154942-voennye-komandiry-otvetyat-za-prestupleniya-svoih-podchinennyh.html

Ракурс

Ответственность за военные преступления закрепила Верховная Рада в законопроекте № 2689, который предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины.

На этот раз в Уголовный кодекс добавят новые статьи, устанавливающие ответственность за военные преступления.

Так, уголовная ответственность будет предусмотрена за умышленное совершение в связи с международным вооруженным конфликтом:

перемещения населения государства-оккупанта на оккупированную территорию;

принуждение военнопленного или другого лица к службе в вооруженных силах противоположной стороны конфликта;

принуждение граждан противоположной стороны конфликта в участии в военных действиях против их страны;

необоснованной задержки репатриации военнопленного или другого лица после окончания боевых действий.

Также уголовная ответственность предусмотрена за умышленное уничтожение или кражу имущества, совершенное во время вооруженного конфликта, нападение на незащищенные объекты, нападение на мирное население и пр.

При этом, ответственность за данные преступления, кроме непосредственного исполнителя, будет нести военный командир, в подчинении которого пребывал преступник.

Таким образом, Украина имплементирует нормы международного гуманитарного права.