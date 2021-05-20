Військові командири відповідатимуть за злочини своїх підлеглих

https://racurs.ua/ua/n154942-viyskovi-komandyry-vidpovidatymut-za-zlochyny-svoyih-pidleglyh.html

Ракурс

Відповідальність за військові злочини закріпила Верховна Рада в законопроекті № 2689, який передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України.

Цього разу до Кримінального кодексу додадуть нові статті, що регламентують відповідальність за військові злочини.

Так, кримінальна відповідальність передбачена за умисне вчинення у зв’язку з міжнародним збройним конфліктом:

переміщення населення держави-окупанта на окуповану територію;

примус військовополоненого або іншої особи до служби в збройних силах протилежної сторони конфлікту;

примус громадян протилежної сторони конфлікту в участі у військових діях проти їхньої країни;

необґрунтованої затримки репатріації військовополоненого або іншої особи після закінчення бойових дій.

Також кримінальна відповідальність передбачена за умисне знищення або крадіжку майна, вчинену під час збройного конфлікту, напад на незахищені об'єкти, напад на мирне населення та ін.

При цьому, відповідальність за дані злочини, окрім безпосереднього виконавця, нестиме й військовий командир, в підпорядкуванні якого перебував злочинець.

Таким чином, Україна імплементує норми міжнародного гуманітарного права.