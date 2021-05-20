Другий півфінал «Євробачення-2021» відбудеться 20 травня

https://racurs.ua/ua/n154941-ievrobachennya-2021-de-dyvytysya-drugyy-pivfinal.html

Ракурс

Євробачення-2021 проходить у Нідерландах.

Сьогодні, 20 травня, о 22.00 розпочнеться другий півфінал цього популярного пісенного конкурсу, повідомляє «Суспільне».

У другому півфіналі виступлять учасники від 17 країн. Також буде продемонстровано перфоманс відомого артиста балету із Сирії Ахмада Джуде та професійного BMX-велосипедиста Деза Маарсена. У цьому виступі поєднаються класичний балет, сучасний танець, суфійські оберти та майстерні велосипедні трюки.

Трансляція конкурсу відбуватиметься на кількох платформах одночасно:

на телеканалі «UA: ПЕРШИЙ», де шоу коментуватиме ведучий Тімур Мірошниченко, який займається цією справою вже понад 15 років;

на телеканалі СТБ, де шоу коментуватиме Сергій Притула;

на сайті eurovision.ua та на фейсбук-сторінці Євробачення з коментуванням Тімура Мірошниченка;

також на eurovision.ua можна буде побачити стрім з коментаторської студії.

Крім того, перед прямою трансляцією півфіналу о 21.20 на «UA: ПЕРШИЙ» розпочнеться проєкт «Наші на Євробаченні», в якому можна буде побачити включення з-за лаштунків шоу та дізнатися подробиці про те, як проходить підготовка до виступу.

Нагадаємо, перший півфінал Євробачення-2021 відбувся 18 травня. Український гурт Go_A з піснею SHUM («Шум») за його результатами вийшов у фінал конкурсу.