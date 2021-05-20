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Ракурс
Другий півфінал «Євробачення-2021» відбудеться 20 травня

Євробачення-2021 — де дивитися другий півфінал

20 тра 2021, 18:04
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Євробачення-2021 проходить у Нідерландах.

Сьогодні, 20 травня, о 22.00 розпочнеться другий півфінал цього популярного пісенного конкурсу, повідомляє «Суспільне».

У другому півфіналі виступлять учасники від 17 країн. Також буде продемонстровано перфоманс відомого артиста балету із Сирії Ахмада Джуде та професійного BMX-велосипедиста Деза Маарсена. У цьому виступі поєднаються класичний балет, сучасний танець, суфійські оберти та майстерні велосипедні трюки.

Трансляція конкурсу відбуватиметься на кількох платформах одночасно:


  • на телеканалі «UA: ПЕРШИЙ», де шоу коментуватиме ведучий Тімур Мірошниченко, який займається цією справою вже понад 15 років;
  • на телеканалі СТБ, де шоу коментуватиме Сергій Притула;
  • на сайті eurovision.ua та на фейсбук-сторінці Євробачення з коментуванням Тімура Мірошниченка;
  • також на eurovision.ua можна буде побачити стрім з коментаторської студії.

Крім того, перед прямою трансляцією півфіналу о 21.20 на «UA: ПЕРШИЙ» розпочнеться проєкт «Наші на Євробаченні», в якому можна буде побачити включення з-за лаштунків шоу та дізнатися подробиці про те, як проходить підготовка до виступу.

Нагадаємо, перший півфінал Євробачення-2021 відбувся 18 травня. Український гурт Go_A з піснею SHUM («Шум») за його результатами вийшов у фінал конкурсу.

Джерело: Ракурс


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