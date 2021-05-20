Второй полуфинал «Евровидения-2021» состоится 20 мая

https://racurs.ua/n154941-evrovidenie-2021-gde-smotret-vtoroy-polufinal.html

Ракурс

Евровидение-2021 проходит в Нидерландах.

Сегодня, 20 мая, в 22.00 начнется второй полуфинал этого популярного песенного конкурса, сообщает «Суспільне».

Во втором полуфинале выступят участники от 17 стран. Также будет продемонстрирован перфоманс известного артиста балета из Сирии Ахмада Джуде и профессионального BMX-велосипедиста Деза Маарсена. В этом выступлении соединятся классический балет, современный танец, суфийские обороты и мастерские велосипедные трюки.

Трансляция конкурса будет проходить на нескольких платформах одновременно:

на телеканале «UA: ПЕРШИЙ», где шоу будет комментировать ведущий Тимур Мирошниченко, который занимается этим уже более 15 лет;

на телеканале СТБ, где шоу будет комментировать Сергей Притула;

на сайте eurovision.ua и на фейсбук-странице Евровидения с комментированием Тимура Мирошниченко;

также на eurovision.ua можно будет увидеть стрим из комментаторской студии.

Кроме того, перед прямой трансляцией полуфинала в 21.20 на «UA: ПЕРШИЙ» начнется проект «Наши на Евровидении», в котором можно будет увидеть включения из-за кулис шоу и узнать подробности о том, как проходит подготовка к выступлению.

Напомним, первый полуфинал Евровидения-2021 состоялся 18 мая. Украинская группа Go_A с песней SHUM («Шум») по его результатам вышла в финал конкурса.