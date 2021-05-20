Прорыв теплосети повредил автомобили в Киеве, фото: «Киев Оперативный»

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Ракурс

В Киеве во время испытаний теплосетей на гидравлическую прочность произошел прорыв магистрального трубопровода в Голосеевском районе города, возле библиотеки имени Вернадского.

В результате в 14.48 на проспекте Голосеевском образовался несколькометровый «гейзер», и произошел провал асфальта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Подача воды была прекращена, начались ремонтные работы.

Поврежденный трубопровод эксплуатируется с 1978 года (43 года), — отмечают в КГГА.

В результате инцидента были повреждены более десятка припаркованных автомобилей. Об этом свидетельствуют фото и видео инцидента, опубликованные в соцсетях.

Напомним, в середине мая центр Киева залило кипятком из-за прорыва трубы. Инцидент произошел на улице Пушкинской.