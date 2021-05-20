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Ракурс
Прорив тепломережі пошкодив автомобілі в Києві, фото: «Київ Оперативний»

Гейзер у Києві: кількаметровий фонтан пошкодив автомобілі (ФОТО, ВІДЕО)

20 тра 2021, 17:37
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У Києві під час випробувань тепломереж на гідравлічну міцність стався прорив магістрального трубопроводу у Голосіївському районі міста, біля бібліотеки імені Вернадського.

В результаті о 14:48 на проспекті Голосіївському утворився кількаметровий «гейзер», і відбувся провал асфальту. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Подачу води було припинено, розпочалися ремонтні роботи.

Пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року (43 роки), — зазначають у КМДА.

В результаті інциденту було пошкоджено понад десяток припаркованих автомобілів. Про це свідчать фото та відео інциденту, опубліковані у соцмережах.

Прорив тепломережі пошкодив автомобілі в Києві, фото: «Київ Оперативний»


Нагадаємо, в середині травня центр Києва залило окропом через прорив труби. Інцидент стався на вулиці Пушкінській.

Джерело: Ракурс


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