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Прорив тепломережі пошкодив автомобілі в Києві, фото: «Київ Оперативний»
Гейзер у Києві: кількаметровий фонтан пошкодив автомобілі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n154939-geyzer-u-kyievi-kilkametrovyy-fontan-poshkodyv-avtomobili-foto-video.htmlРакурс
У Києві під час випробувань тепломереж на гідравлічну міцність стався прорив магістрального трубопроводу у Голосіївському районі міста, біля бібліотеки імені Вернадського.
В результаті о 14:48 на проспекті Голосіївському утворився кількаметровий «гейзер», і відбувся провал асфальту. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Подачу води було припинено, розпочалися ремонтні роботи.
Пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року (43 роки), — зазначають у КМДА.
В результаті інциденту було пошкоджено понад десяток припаркованих автомобілів. Про це свідчать фото та відео інциденту, опубліковані у соцмережах.
Нагадаємо, в середині травня центр Києва залило окропом через прорив труби. Інцидент стався на вулиці Пушкінській.
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