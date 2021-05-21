Рада заслухає Шмигаля і спробує змінити статус НАБУ

https://racurs.ua/ua/n154958-rada-zasluhaie-shmygalya-i-sprobuie-zminyty-status-nabu-translyaciya.html

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Нардепи зібралися 21 травня на пленарне засідання. Воно розпочнеться годиною запитань до уряду щодо стану виконання постанови парламенту про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби та захисту всіх систем життєдіяльності країни.

Крім того, у першому читанні народні депутати планують розглянути законопроекти щодо статусу Національного антикорупційного бюро України — № 5459, 5459−1, 5459−2, 5459−3.

Народні депутати пропонують привести у відповідність до Конституції України закон «Про Національне антикорупційне бюро України». Відповідний законопроект № 5459 зареєстрований у Верховній Раді 30 квітня.

Авторами законопроекту зазначені народні депутати фракції «Слуга народу».

Законопроект пропонує змінити статус НАБУ та зробити його центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Сьогодні НАБУ є державним правоохоронним органом. При цьому обумовлюється, що вимоги Кабінету міністрів щодо формування структури апарату центрального органу виконавчої влади не поширюються на Антикорупційне бюро.

Автори законопроекту пропонують прибрати норму, за якою НАБУ створює президент.

Відповідно до запропонованих змін, Кабмін координує роботу НАБУ в межах і в порядку, встановлених цим законом, але положення про НАБУ уряд не затверджує. У законопроекті наголошується, що акти НАБУ не можуть бути скасовані повністю або в окремій частині Кабміном.

20 травня Верховна Рада погодила «банківський» законопроект задля отримання траншу Міжнародного валютного фонду. Київ раніше обіцяв МВФ забезпечити відповідність системи банківського нагляду передовим практикам, що передбачає надання Нацбанку правових повноважень щодо калібрування вимог до капіталу та ліквідності банків.