Нашла доступ к президенту — Дугарь подтвердила, что переписывается с Зеленским

https://racurs.ua/n154957-nashla-dostup-k-prezidentu-dugar-podtverdila-chto-perepisyvaetsya-s-zelenskim.html

Ракурс

Фигурант дела об убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь подтвердила, что переписывается с Зеленским.

Военная медсестра, которую следствие считает пособником, рассказала в Facebook, что после пресс-конференции президента 20 мая к ней поступает много вопросов по поводу заявления Зеленского.

Президент, отвечая на вопрос о деле Шеремета, рассказал, что переписывается с Дугарь.

Это действительно так! Когда-то я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла! — написала Дугарь.

Фигурант дела рассказала: ей важно было донести свою точку зрения на то, что происходит с ней и другими подозреваемыми — врачом Юлией Кузьменко и военным Андреем Антоненко.

Дугарь попросила отнестись с пониманием к приватности переписки.

Зеленский на пресс-конференции показал журналисту переписку с Дугарь, когда отвечал на вопрос о деле Шеремета. Он отметил, что министр Арсен Аваков не может остаться на своей должности, если суд присяжных оправдает этих трех подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета.

Зеленский также не исключил того, что к убийству Шеремета в центре Киева причастны сотрудники контрразведки СБУ.

В мае суд продлил до июля меры пресечения для Кузьменко и Дугарь. 28 сентября 2020 года суд присяжных начал рассмотрение дела по существу.