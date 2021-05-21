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Нашла доступ к президенту — Дугарь подтвердила, что переписывается с Зеленским
Нашла доступ к президенту — Дугарь подтвердила, что переписывается с Зеленскимhttps://racurs.ua/n154957-nashla-dostup-k-prezidentu-dugar-podtverdila-chto-perepisyvaetsya-s-zelenskim.htmlРакурс
Фигурант дела об убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь подтвердила, что переписывается с Зеленским.
Военная медсестра, которую следствие считает пособником, рассказала в Facebook, что после пресс-конференции президента 20 мая к ней поступает много вопросов по поводу заявления Зеленского.
Президент, отвечая на вопрос о деле Шеремета, рассказал, что переписывается с Дугарь.
Это действительно так! Когда-то я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла! — написала Дугарь.
Фигурант дела рассказала: ей важно было донести свою точку зрения на то, что происходит с ней и другими подозреваемыми — врачом Юлией Кузьменко и военным Андреем Антоненко.
Дугарь попросила отнестись с пониманием к приватности переписки.
Зеленский на пресс-конференции показал журналисту переписку с Дугарь, когда отвечал на вопрос о деле Шеремета. Он отметил, что министр Арсен Аваков не может остаться на своей должности, если суд присяжных оправдает этих трех подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета.
Зеленский также не исключил того, что к убийству Шеремета в центре Киева причастны сотрудники контрразведки СБУ.
В мае суд продлил до июля меры пресечения для Кузьменко и Дугарь. 28 сентября 2020 года суд присяжных начал рассмотрение дела по существу.
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