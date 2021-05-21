Суд в Канаде назвал терактом атаку на самолет МАУ в Иране. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n154956-ataka-na-samolet-mau-v-irane-byla-teraktom-kanadskiy-sud.html

Ракурс

Иран совершил теракт, атаковав украинский самолет «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года.

Это признал суд канадской провинции Онтарио. Служители Фемиды постановили, что с учетом всех вероятностей, военные Ирана намеренно выпустили ракеты по пассажирскому авиалайнеру. Об этом сообщает телеканал Global News.

Служители Фемиды приняли такое решение, опираясь на мнения двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что иранской стороне было известно, что воздушное судно является гражданским самолетом. Судья Эдвард Белобаба заявил, что истцы установили, что Иран совершил теракт, сбив самолет рейса 752.

Как известно, Boeing 737 «Международных Авиалиний Украины» был сбит иранскими ракетами 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате атаки погибли 176 человек. Позже власти Ирана признали, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что катастрофа авиакомпании «Международные авиалинии Украины» была преднамеренной атакой Ирана. По его мнению, Иран мог намеренно сбить украинский самолет, чтобы остановить военную эскалацию с США.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал окончательный отчет Ирана о крушении авиалайнера. Дипломат обвинил Иран в сокрытии истинных причин уничтожения украинского самолета.

Источник: Global News