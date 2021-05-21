Суд у Канаді назвав терактом атаку на літак МАУ в Ірані. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n154956-ataka-na-litak-mau-v-irani-bula-teraktom-kanadskyy-sud.html

Ракурс

Іран скоїв теракт, атакувавши український літак «Міжнародних авіаліній України» у січні 2020 року.

Це визнав суд канадської провінції Онтаріо. Служителі Феміди постановили, що з урахуванням всіх ймовірностей, військові Ірану навмисно випустили ракети по пасажирському авіалайнеру. Про це повідомляє телеканал Global News.

Служителі Феміди ухвалили таке рішення, спираючись на думки двох експертів, один з яких дійшов висновку, що іранській стороні було відомо, що повітряне судно є цивільним літаком. Суддя Едвард Белобаба заявив, що позивачі встановили, що Іран здійснив теракт, збивши літак рейсу 752.

Як відомо, Boeing 737 «Міжнародних Авіаліній України» був збитий іранськими ракетами 8 січня 2020 року через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана. Внаслідок атаки загинули 176 осіб. Пізніше влада Ірану визнала, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що катастрофа авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» була навмисною атакою Ірану. На його думку, Іран міг навмисно збити український літак, щоб зупинити військову ескалацію зі США.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував остаточний звіт Ірану про катастрофу авіалайнера. Дипломат звинуватив Іран у приховуванні істинних причин знищення українського літака.

Джерело: Global News