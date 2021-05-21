Війна проти Медведчука допомогла Зеленському очолити рейтинг у західній Україні, скріншот відео

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Ракурс

Санкції проти Віктора Медведчука зробили Володимира Зеленського лідером президентського рейтингу довіри у західній Україні. Натомість найнижча довіра до нього нині на сході.

В ефірі програми «Право на владу» директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович розповів, як кроки президента докорінно змінили ставлення українців до нього.

Під час президентських виборів на Львівщині виборці здебільшого підтримували Петра Порошенка. А зараз їхні симпатії на боці Зеленського з різницею в 10%, розповів соціолог.

Підкупив тим, що він — інший, — так Антипович пояснив рекордно високий рейтинг довіри до Зеленського.

Зеленський має рекордно високий рівень довіри серед усіх президентів України на 24 місяць своєї каденції. Нині президенту довіряють 46% українців.

«Ракурс» повідомляв, що за чинного лідера держави готові віддати свої голоси 30,2% українців серед тих, хто визначився. Ще на початку травня за президента хотіли віддати свої голоси лише 20%. Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи «Рейтинг».