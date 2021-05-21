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Война против Медведчука помогла Зеленскому возглавить рейтинг на западе Украины, скриншот видео
Война против Медведчука помогла Зеленскому возглавить рейтинг на западе Украиныhttps://racurs.ua/n154955-voyna-protiv-medvedchuka-pomogla-zelenskomu-vozglavit-reyting-na-zapade-ukrainy.htmlРакурс
Санкции против Виктора Медведчука сделали Владимира Зеленского лидером президентского рейтинга доверия в Западной Украине. Одновременно самое низкое доверие к нему сейчас на востоке страны.
В эфире программы «Право на власть» директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович рассказал, как шаги президента коренным образом изменили отношение украинцев к нему.
Во время президентских выборов на Львовщине избиратели в основном поддерживали Петра Порошенко. А сейчас их симпатии на стороне Зеленского с разницей в 10%, рассказал социолог.
Подкупил тем, что он — другой, —так Антипович объяснил рекордно высокий рейтинг доверия к Зеленскому.
Зеленский имеет рекордно высокий уровень доверия среди всех президентов Украины на 24 месяц своей каденции. Сейчас президенту доверяют 46% граждан.
«Ракурс» сообщал, что за действующего лидера государства готовы отдать свои голоса 30,2% украинцев среди тех, кто определился. Еще в начале мая за президента хотели отдать свои голоса лишь 20%. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг».
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