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Ракурс
Война против Медведчука помогла Зеленскому возглавить рейтинг на западе Украины, скриншот видео

Война против Медведчука помогла Зеленскому возглавить рейтинг на западе Украины

21 мая 2021, 09:25
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Санкции против Виктора Медведчука сделали Владимира Зеленского лидером президентского рейтинга доверия в Западной Украине. Одновременно самое низкое доверие к нему сейчас на востоке страны.

В эфире программы «Право на власть» директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович рассказал, как шаги президента коренным образом изменили отношение украинцев к нему.

Во время президентских выборов на Львовщине избиратели в основном поддерживали Петра Порошенко. А сейчас их симпатии на стороне Зеленского с разницей в 10%, рассказал социолог.

Подкупил тем, что он — другой, —так Антипович объяснил рекордно высокий рейтинг доверия к Зеленскому.


Зеленский имеет рекордно высокий уровень доверия среди всех президентов Украины на 24 месяц своей каденции. Сейчас президенту доверяют 46% граждан.

«Ракурс» сообщал, что за действующего лидера государства готовы отдать свои голоса 30,2% украинцев среди тех, кто определился. Еще в начале мая за президента хотели отдать свои голоса лишь 20%. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг».

Источник: Ракурс


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