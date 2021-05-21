Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

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Коронавірус в Україні дещо пішов на спад, але госпіталізація необхідна для великої кількості людей.

За минулу добу, 20 травня, в Україні зафіксували 4 тис. 984 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих — 278 дітей та 97 медпрацівників. Одужати змогли 12 тис. 845 хворих, а 202 пацієнтів померли. Госпіталізація знадобилася 1 тис. 785 особам. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві — 453 хворих, Донецькій області — 408 випадків та Дніпропетровській області — 405 хворих.

Загалом за час пандемії захворіли 2 млн 175 тис. 382 особи, а помер 29 тис. 101 українець. Подолали хворобу 1 млн 929 тис. 39 осіб.

У четвер, 20 травня, вакцинувалися 18 тис. 913 українців. Одну дозу отримали 6 тис. 287 осіб, повністю імунізовані — 12 тис. 626 осіб. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 971 тис. 34 осіб, з них отримали 1 дозу — 971 тис. 32 особи, а 2 дози — 60 тис. 696 осіб. Загалом проведено 1 млн 31 тис. 728 щеплень.

Нагадаємо, 19 травня в Україні було проведено 1 млн щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19. За період вакцинальної кампанії в Україні щеплення робили здебільшого українці у віці 20−39 років, а саме — 234 тис. 169 людей.