Відновити санкції проти Nord Stream 2 запропонували в Сенаті США. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n154953-vidnovyty-sankciyi-proty-nord-stream-2-zaproponuvaly-v-senati-ssha.html

Ракурс

Законопроект про відновлення санкцій проти усіх учасників будівництва російського газогону «Північний потік-2» внесли до Сенату Сполучених Штатів Америки.

Ініціаторами проекту закону стали 14 представників Республіканської партії. Проектом закону пропонується відновити санкції проти компанії, що стоїть за трубопроводом, і генерального директора Матіаса Варніга, а також поширить їх на субпідрядників будь-якої організації, яка працює на Nord Stream 2. Про це повідомляє американське видання The Hill.

Ризикуючи послабити глобальні позиції Америки, адміністрація Байдена погоджується з помилковою стратегією Німеччини, яка дасть Путіну контроль над нашими союзниками в Європі, — наголосив сенатор-республіканець Кевін Крамер.

У своїй заяві співавтори законопроекту одностайно наголосили, що «трубопровід Путіна повинен бути зупинений».

Нагадаємо, у Білому домі вирішили відмовитися від санкцій проти компанії-оператора «Північного потоку-2» — Nord Stream 2 AG і її проросійського очільника Матіаса Варніга. У Держдепартаменті США запропонували запровадити санкції лише проти чотирьох російських суден, задіяних у будівництві газогону.

У Москві такі дії адміністрації Джо Байдена назвали «позитивним сигналом». Натомість Україна звернулася з відкритим листом до США і країн Європи із закликом зберегти санкції проти «Північного потоку-2».

Джерело: The Hill