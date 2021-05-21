Возобновить санкции против Nord Stream 2 предложили в Сенате США. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n154953-vozobnovit-sankcii-protiv-nord-stream-2-predlojili-v-senate-ssha.html

Ракурс

Законопроект о возобновлении санкций против всех участников строительства российского газопровода «Северный поток-2» внесли в Сенат Соединенных Штатов Америки.

Инициаторами проекта закона стали 14 представителей Республиканской партии. Проектом закона предлагается возобновить санкции против компании, что стоит за трубопроводом, и генерального директора Матиаса Варнига, а также распространит их на субподрядчиков любой организации, которая работает на Nord Stream 2. Об этом сообщает американское издание The Hill.

Рискуя ослабить глобальные позиции Америки, администрация Байдена соглашается с ошибочной стратегией Германии, которая даст Путину контроль над нашими союзниками в Европе, — подчеркнул сенатор-республиканец Кевин Крамер.

В своем заявлении соавторы законопроекта единодушно подчеркнули, что «трубопровод Путина должен быть остановлен».

Напомним, в Белом доме решили отказаться от санкций против компании-оператора «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG и ее пророссийского руководителя Матиаса Варнига. В Госдепартаменте США предложили ввести санкции лишь против четырех российских судов, задействованных в строительстве газопровода.

В Москве такие действия администрации Джо Байдена назвали «позитивным сигналом». В тоже время Украина обратилась с открытым письмом к США и странам Европы с призывом сохранить санкции против «Северного потока-2».

Источник: The Hill