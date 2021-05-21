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Ракурс
Возобновить санкции против Nord Stream 2 предложили в Сенате США. Фото: gazeta.ru

Возобновить санкции против Nord Stream 2 предложили в Сенате США

21 мая 2021, 08:47
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Законопроект о возобновлении санкций против всех участников строительства российского газопровода «Северный поток-2» внесли в Сенат Соединенных Штатов Америки.

Инициаторами проекта закона стали 14 представителей Республиканской партии. Проектом закона предлагается возобновить санкции против компании, что стоит за трубопроводом, и генерального директора Матиаса Варнига, а также распространит их на субподрядчиков любой организации, которая работает на Nord Stream 2. Об этом сообщает американское издание The Hill.

Рискуя ослабить глобальные позиции Америки, администрация Байдена соглашается с ошибочной стратегией Германии, которая даст Путину контроль над нашими союзниками в Европе, — подчеркнул сенатор-республиканец Кевин Крамер.

В своем заявлении соавторы законопроекта единодушно подчеркнули, что «трубопровод Путина должен быть остановлен».

Напомним, в Белом доме решили отказаться от санкций против компании-оператора «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG и ее пророссийского руководителя Матиаса Варнига. В Госдепартаменте США предложили ввести санкции лишь против четырех российских судов, задействованных в строительстве газопровода.


В Москве такие действия администрации Джо Байдена назвали «позитивным сигналом». В тоже время Украина обратилась с открытым письмом к США и странам Европы с призывом сохранить санкции против «Северного потока-2».

Источник: The Hill

Источник: Ракурс


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