Нардеп Козак сбежал из Украины на самолете белорусского олигарха. Фото: varianty.lviv.ua

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Тарас Козак, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и один из соратников кума Путина Виктора Медведчука, сбежал из Украины на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Николай Воробей.

На момент вылета из Украины в отношении Козака, его телеканалов, а также самолета, который он использовал, были наложены санкции Совета национальной безопасности и обороны. Именно поэтому нардеп воспользовался самолетом олигарха, против которого ЕС ввел санкции из-за приближенности к режиму Александра Лукашенко. Об этом сообщают «Схемы» в расследовании «Кум Путина, олигарх Лукашенко».

Из Украины самолет улетел в Минск, а впоследствии был зафиксирован в Москве. С тех пор Козак больше не возвращался.

Из-за санкций СНБО нардеп потерял возможность использоваться привычным для себя самолетом и нашел ему замену — Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA. Выяснилось, что этот самолет регулярно базируется в Минске и им пользуются не только семьи Козака и Медведчука, но и белорусский олигарх Николай Воробей и менеджеры его компаний.

Также стало известно, что 15 марта Воробей находился на борту Embraer 650, который направлялся из Минска в Киев. Приближенный к Лукашенко олигарх пробыл в Киеве несколько часов, а затем вернулся в Минск сумками с наклейками с буквой «Т».

Журналисты утверждают, что часть продуктопровода «Самара-Западное направление», который СНБО вернул в государственную собственность, принадлежала именно Воробью. Этот нефтепровод обеспечивал поставки дизельного топлива из России и Беларуси в Украину и Европу.

Напомним, Печерский районный суд города Киева, после согласования генерального прокурора, предоставил Службе безопасности Украины разрешение на задержание народного депутата от «оппозиционной платформы — За жизнь» и соратника Виктора Медведчука Тараса Козака.

Источник: «Схемы»