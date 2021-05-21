Нардеп Козак втік з України на літаку білоруського олігарха. Фото: varianty.lviv.ua

https://racurs.ua/ua/n154952-nardep-kozak-pokynuv-ukrayinu-na-litaku-biloruskogo-oligarha-video.html

Ракурс

Тарас Козак, народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» й один із соратників кума Путіна Віктора Медведчука, втік з України на літаку, який користується білоруський олігарх Микола Воробей.

На момент вильоту з України щодо Козака, його телеканалів, а також літака, яким він користувався, були накладені санкції Ради національної безпеки і оборони. Саме тому нардеп скористався літаком олігарха, проти якого ЄС запровадив санкції через наближеність до режиму Олександра Лукашенка. Про це повідомляють «Схеми» у розслідуванні «Кум Путіна, олігарх Лукашенка».

З України літак полетів до Мінська, а згодом був зафіксований у Москві. Відтоді Козак більше не повертався.

Через санкції РНБО нардеп втратив можливість використовувати звичний для себе літак і знайшов йому заміну — Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA. З’ясувалося, що цей літак регулярно базується у Мінську і ним користуються не лише родини Козака та Медведчука, але й білоруський олігарх Микола Воробей та менеджери його компаній.

Також стало відомо, що 15 березня Воробей перебував на борту Embraer 650, який прямував з Мінська до Києва. Наближений до Лукашенка олігарх пробув у Києві кілька годин, а потім повернувся до Мінська сумками з наліпками з літерою «Т».

Журналісти стверджують, що частина продуктопроводу «Самара-Західний напрямок», який РНБО повернула у державну власність, належала саме Вороб’ю. Цей нафтопровід забезпечував постачання дизельного пального з Росії та Білорусі до України та Європи.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва, після погодження генерального прокурора, надав Службі безпеки України дозвіл на затримання народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» й соратника Віктора Медведчука Тараса Козака.

Джерело: «Схеми»