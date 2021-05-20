21 травня свято Івана Богослова і Міжнародний день чаю

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21 травня свято апостола і євангеліста Івана Богослова. Також у світі відзначають Міжнародний день чаю.

21 травня — 141-й день року (142-й у високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року залишається 224 дні.

Іменини 21 травня

День ангела сьогодні святкують: Арсеній, Іван, Станіслав, Олена, Петро, Тимофій, Віктор, Євген/Євгеній.

21 травня — свято Івана Богослова

Саме 21 травня православна церква відзначає день пам’яті Івана Богослова. Церква назвала Івана «Богословом» за божественні одкровення, які він приніс в світ. В іконографії євангеліст зображений глибоким, скромним, величним і духовним старцем.

21 травня Іван Богослов, якому було вже за 100 років, зібрав навколо себе своїх учнів, заліз в могилу і наказав засипати себе землею. Учні виконали прохання вчителя. А коли за кілька днів повернулися, то з’ясувалося, що могила порожня.

Традиції на Івана Богослова

21 травня пекли пироги, які не їли, а виносили за село і роздавали перехожим. В цей день сіяли огірки. 21 травня спостерігали за веселкою.

Апостола Івана Богослова також називають «апостолом любові», який зцілює від хвороб. Також євангеліст Іван є покровителем школярів і студентів, які просять його про допомогу перед іспитами.

Прикмети 21 травня

Погожий день — влітку грибів трохи буде;

Рясно цвіте черемха — літо буде мокрим й час сіяти пшеницю;

Місяць 21 травня вкритий серпанком — скоро погода погіршиться;

Якщо небо червоне вранці — йтиме дощ;

Хмари в одну купу збиваються — чекай негоди;



Що перше зацвіте — трава або пшениця, той врожай буде багатим.

21 травня — що не можна робити

Не можна лихословити, провокувати сварки, виступати ініціатором конфліктів, брехати.