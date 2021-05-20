21 мая праздник Иоанна Богослова и Международный день чая

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Ракурс

21 мая праздник апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Также в мире отмечают Международный день чая.

21 мая — 141-й день года (142-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 224 дня.

Именины 21 мая

День ангела сегодня празднуют: Арсений, Иван, Станислав, Елена, Петр, Тимофей, Виктор, Евгений.

21 мая — праздник Иоанна Богослова

Именно 21 мая православная церковь отмечает день памяти Иоанна Богослова. Церковь назвала Ивана «Богословом» за божественные откровения, которые он принес миру. В иконографии апостол изображен глубоким, скромным, величественным и духовным старцем.

21 мая Иоанн Богослов, которому было уже за 100 лет, забрался в могилу и приказал ученикам засыпать себя землей. Они выполнили просьбу учителя. А когда спустя несколько дней вернулись, то выяснилось, что могила пустая.

Традиции на Иоанна Богослова

21 мая пекли пироги, которые не ели, а выносили за село и раздавали прохожим. В этот день сеяли огурцы. 21 мая наблюдали за радугой.

Апостола Иоанна Богослова также называют «апостолом любви», который исцеляет от болезней. Кроме этого, евангелист Иоанн является покровителем школьников и студентов, которые просят его о помощи перед экзаменами.

Приметы на 21 мая

Погожий день — летом грибов немного будет;

Обильно цветет черемуха — лето будет мокрым и пришло время сеять пшеницу;

Месяц 21 мая покрытый дымкой — скоро погода ухудшится;

Если небо красное утром — будет дождь;

Облака в одну кучу сбиваются — жди ненастья;



Что первое зацветет — трава или пшеница, тот урожай будет богатым.

21 мая — что нельзя делать

Нельзя ругаться, провоцировать ссоры, выступать инициатором конфликтов, врать.